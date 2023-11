Interpol: Πώς ταυτοποίησε τη «γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι» – Το πτώμα της είχε βρεθεί το 1992

Μετά από 31 ολόκληρα χρόνια η Interpol κατάφερε να φτάσει στην ταυτοποίηση της «γυναίκας με το τατουάζ λουλούδι», το πτώμα της οποίας είχε εντοπιστεί σε έναν ποταμό της Αμβέρσας στο Βέλγιο το 1992.

Η ταυτοποίηση έγινε χάρη σε μια πρωτοποριακή διασυνοριακή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομίες από τρεις ευρωπαϊκές χώρες και η Interpol, προσπαθώντας να εντοπίσουν την ταυτότητα του πτώματος της «γυναίκας με το λουλούδι» και να εξιχνιάσουν τη δολοφονία της μαζί με 21 άλλες υποθέσεις.

Πλέον περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά έγινε γνωστό το πραγματικό της όνομα. Η γυναίκα της οποίας το πτώμα βρέθηκε το 1992 σε ένα ποτάμι της Αμβέρσας ήταν η Ρίτα Ρόμπερτς, μια 31χρονη από την περιοχή Γκρέιντζταουν της πρωτεύουσας της Ουαλίας, το Κάρντιφ, της οποίας η τελευταία γνωστή επαφή με την οικογένειά της ήταν μία καρτ ποστάλ που στάλθηκε λίγο πριν μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου.

Πλέον οικογένεια και οι φίλοι της μπορούν να θρηνήσουν τη νεαρή γυναίκα και η βελγική αστυνομία θα αναζητήσει νέα στοιχεία που μπορεί να την οδηγήσουν ακόμη στον δολοφόνο.

Μιλώντας στο τέλος μιας εβδομάδας κατά την οποία η «γυναίκα με το τατουάζ λουλούδι» έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, ο Φρανσουά-Ξαβιέ Λοράν της Interpol, δήλωσε ότι χαίρεται τουλάχιστον που μία από τις 22 οικογένειες ατόμων που η επιχείρηση «Identify Me» (Αναγνώρισέ με) έχει ως στόχο την ταυτοποίησή τους, έχει κάποια απάντηση.

The Heads of INTERPOL’s National Central Bureaus have been briefed on the #IdentifyMe campaign, with a specific focus on the INTERPOL policing capabilities that made it possible and next steps. https://t.co/rRqsXoXkWv

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Λοράν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάναμε αυτή την εκστρατεία για να δώσουμε ένα τέλος και να δώσουμε ξανά ένα όνομα στα θύματα. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να υπάρξουν εξελίξεις, ακόμη και αν πρόκειται για θλιβερές ειδήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο από το να περιμένεις να πάρεις κάποια πληροφορία».

«Δεν προσπαθώ να μπω στη θέση των οικογενειών των αγνοουμένων, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή το να ξέρουμε τι έχει συμβεί ανακουφίζει περισσότερο από το να μην μάθουμε ποτέ. Ακόμη και αν πέρασαν 31 χρόνια από τη στιγμή που εξαφανίστηκε η Ρίτα, νομίζω ότι η οικογένεια αισθάνεται τουλάχιστον ευγνωμοσύνη που γνωρίζει τι της συνέβη και μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία του πένθους και ελπίζω ότι ίσως να πάρει κάποιες απαντήσεις στο μέλλον για το γιατί και πώς δολοφονήθηκε».

Η επιχείρηση «Identify Me» ξεκίνησε τον Μάιο από τη βελγική, την ολλανδική και τη γερμανική αστυνομία σε συνεργασία με την Interpol, δίνοντας στη δημοσιότητα λεπτομέρειες των υποθέσεων που κανονικά θα ήταν διαθέσιμες μόνο στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δίνοντας κάποια «πιασάρικα» ψευδώνυμα που θα ταίριαζαν σε ταινίες θρίλερ: η «γυναίκα στο πηγάδι», το «πτώμα στον βάλτο», η «γυναίκα με τα αντρικά ρούχα» κτλ.

Το πτώμα της «γυναίκας με το τατουάζ λουλούδι» βρέθηκε στο ποτάμι κοντά σε έναν αθλητικό και συναυλιακό χώρο στις 3 Ιουνίου 1992. Είχε παραμείνει στο νερό για αρκετή ώρα και μπορούσαν να πουν μόνο ότι ήταν ηλικίας 20-50 ετών και ότι είχε δεχθεί τουλάχιστον μία μαχαιριά. Ένα σημαντικό στοιχείο ήταν το χαρακτηριστικό τατουάζ στο αριστερό της πήχη, ένα μαύρο τριαντάφυλλο με πράσινα φύλλα και το «R’Nick» γραμμένο από κάτω.

IDENTIFIED: ‘The woman with the flower tattoo’ has been named as Rita Roberts after 31 years.

Find out how Operation #IdentifyMe gave a victim her name back, bringing closure to her family.https://t.co/3t5dCi6iyO pic.twitter.com/f2hakGfk1v

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 14, 2023