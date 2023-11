Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Μπαράζ ρουκετών στο Τελ Αβίβ – Δύο τραυματίες

Μπαράζ ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα έπληξαν το Τελ Αβίβ και την πόλη Μπατ Γιαμ, λίγα λεπτά αφότου ήχησαν σειρήνες πολέμου.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Al Jazeera ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν ρουκέτες από τη νότια Γάζα. Δεν είναι σαφές εάν αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση λέγοντας πως πρόκειται «μια απάντηση στις συνεχιζόμενες ισραηλινές σφαγές στη Λωρίδα της Γάζας».

Children from Gaza are jubilant from the rockets that were launched into Tel Aviv this evening, 2 injured, a 20-year-old man and a 43-year-old woman who were injured by shrapnel.#Gaza_is_ISIS pic.twitter.com/Ki01ebVBgi

