Συγκινητική στιγμή: Ο πατέρας του Ντίας απελευθερώθηκε και επιστρέφει στην οικογένειά του (vid)

Οι γονείς του Λούις Ντίας έπεσαν θύματα απαγωγής στην Κολομβία. Οι απαγωγείς ελευθέρωσαν πρώτα την μητέρα του επιθετικού της Λίβερπουλ, αλλά συνέχισαν να κρατούν τον πατέρα του, προκαλώντας σοκ στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και την οικογένεια του.

Εν τέλει, έπειτα από 12 μέρες, αφέθηκε ελεύθερος κι ο πατέρας του Κολομβιανού ελεύθερος και γύρισε στην οικογένειά του. Το video που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τη συγκίνηση του πατέρα του, την στιγμή της επανένωσης με τα αγαπημένα του άτομα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κολομβιανός επιθετικός της Λίβερπουλ, παρ’ όλη τη δύσκολη περίοδο που διανύει, επέστρεψε στην Αγγλία και τις προπονήσεις και μάλιστα έδωσε το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του, με το γκολ που πέτυχε στο 90+5′ στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «Κόκκινων» κόντρα στη Φούλαμ, που έληξε 1-1.

Θυμίζουμε πως, η Τσιλένις Μαρουλάντα, μητέρα του 24χρονου Κολομβιανού διεθνή επιθετικού της Λίβερπουλ Λουίς Ντίας αφέθηκε ελεύθερη, λίγες ώρες μετά την απαγωγή της στην Κολομβία μαζί με τον πατέρα του παίκτη.

🚨🥺| The moment Luis Díaz’s father returned back to his family and friends in Colombia after he was released earlier today. ❤️

pic.twitter.com/Vg2zZzJByV

— CentreGoals. (@centregoals) November 9, 2023