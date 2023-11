«Μέσα στις επόμενες ώρες θα απελευθερωθεί ο πατέρας του Ντίας»

Τέλος καλό όλα καλά για την οικογένεια του Λουίς Ντίας!

Δημοσιεύματα στην Κολομβία αναφέρουν πως ο πατέρας του επιθετικού της Λίβερπουλ θα απελευθερωθεί μέσα στις επόμενες ώρες με τις συζητήσεις της κυβέρνησης με τους απαγωγείς να συνεχίζονται.

Ο Ντίας εδώ και περίπου μία εβδομάδα περνάει πολύ δύσκολες στιγμές καθώς αρχικά οι δύο γονείς του είχαν εξαφανιστεί.

Η μάνα του απελευθερώθηκε, ωστόσο ο πατέρας του παραμένει κρατούμενος από μία παραστρατιωτική οργάνωση που ονομάζεται «Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός».

O 26χρονος πήρε άδεια από τους Reds για να επιστρέψει στην χώρα του αλλά για λόγους ασφαλείας ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάθεται στο σπίτι του στην Αγγλία και να παρακολουθεί τα γεγονότα εξ αποστάσεως σε μεγαλύτερη αγωνία.

🚨 BREAKING:

ELN has promised to release Luis Diaz’s father in the coming hours. 🇨🇴

Information from @ELTIEMPO.#premiumblognaija #Colombia #bbcqt pic.twitter.com/tkp8T8lD9Y

— premium blog naija (@premium___blog) November 3, 2023