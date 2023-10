Σοκ στη Λίβερπουλ: Απήγαγαν τους γονείς του Λουίς Ντίας

Ώρες αγωνίας για τον μεσοεπιθετικού σταρ της Λίβερπουλ, Λουίς Ντίας καθώς άγνωστοι απήγαγαν τους γονείς του στην πόλη Μαράνκας, της Κολομβίας ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα στην Κολομβία οι γονείς τους Λουίς Ντίας βρίσκονταν σε ένα βενζινάδικο σε μια επαρχία της Κολομβίας όταν τους πλησίασαν ένοπλοι άνδρες που ταξίδευαν με μοτοσικλέτες.

Σε βίντεο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια μοτοσικλέτα να καταδιώκει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι γονείς του Λουίς Ντίας.

Video of the moment in which a motorcycle chases the vehicle in which Luis Díaz’s parents were transported.

Σύμφωνα με την αστυνομία το κίνητρο της απαγωγής ήταν τα λύτρα. Λίγες ώρες μετά την απαγωγή η αστυνομία κατάφερε να διασώσει τη μητέρα του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστό εάν συνελήφθησαν κάποιοι ύποπτοι για την απαγωγή.

Ο πατέρας του αναζητείται από την αρχές.

🚨 Luis Díaz’s mother has been safely released after being kidnapped today in Colombia together with #LFC player’s father — per @VickyDavilaH.

Police now working on the case of Luis Díaz’s father. pic.twitter.com/amOS5HFINI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023