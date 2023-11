Λεονάρντο Ντα Βίντσι: Έρχεται η ταινία

Ο Κρίστοφερ Χάμπτον, βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος των ταινιών «The Father» και «Dangerous Liaisons», πρόκειται να διασκευάσει τη διάσημη βιογραφία του Γουόλτερ Άιζακσον «Leonardo Da Vinci» για την Universal Pictures.

Η Universal Pictures διεκδίκησε τα δικαιώματα για την κυριότητα του λογοτεχνικού έργου πριν από έξι χρόνια, η οποία όμως περιήλθε στην Paramount, που ανέπτυξε το πρότζεκτ με την Appian Way του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

Τώρα που η Universal έχει επιτέλους εξασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα, ανέθεσε στον Κρίστοφερ Χάμπτον να γράψει τη διασκευή, η οποία φαίνεται να είναι το τέλειο υλικό για τον βραβευμένο με Όσκαρ σεναριογράφο, σύμφωνα με το Variety.

Ο Χάμπτον ολοκλήρωσε ένα πρώτο προσχέδιο του πρότζεκτ πριν από την απεργία της Ένωσης Σεναριογράφων των ΗΠΑ (WGA). Σε αυτό το στάδιο είναι άγνωστο εάν ο ΝτιΚάπριο, ο οποίος προηγουμένως ήταν παραγωγός και πρωταγωνίστησε ως Ντα Βίντσι, εξακολουθεί να συμμετέχει στο πρότζεκτ.

Christopher Hampton to Adapt Walter Isaacson’s Acclaimed Biography of Leonardo Da Vinci for Universal (EXCLUSIVE) https://t.co/Y8VJH2boW4

— Variety (@Variety) November 1, 2023