Ο Μόντριτς έφτασε τα 1000 παιχνίδια καριέρας (pic)

Ο Λούκα Μόντριτς έπαιξε χθες (28/10) το 1000ο παιχνίδι κορυφαίου επιπέδου καριέρας του στο «Clasico» με τη Μπαρτσελόνα και επίσης το 500ο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Και παρόλο που χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή (63’ στη θέση του Τόνι Κρόος), έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα (2-1) κάνοντας μια ασίστ για τον Μπέλιγχαμ.

Ο Μόντριτς είναι ο πρώτος Κροάτης παίκτης που πέτυχε το ορόσημο των 1000 αγώνων. Από αυτούς είναι 830 για 5 συλλόγους της καριέρας του και 170 για την εθνική ομάδα.

Το πρώτο του παιχνίδι στο ποδόσφαιρο ενηλίκων χρονολογείται στις 10 Αυγούστου 2003. Ήταν ένας αγώνας του πρωταθλήματος της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης για τη Ζρίνσκι εναντίον της Σιρόκι(0-3). Πέρασαν 20 χρόνια και 79 ημέρες για να φτάσει στο ορόσημο.

Επίσης ο Μόντριτς έγινε σε ηλικία 38 ετών και 47 ημερών ο γηραιότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε Clasico, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

⚪🇭🇷 Fair to mention how Luka Modrić entered in the most difficult moment for Real Madrid during el Clásico… and then the game changed.

Quality, leadership, professionalism.

⭐️ 38 years, 47 days — he has become the oldest player to play in El Clásico.

Football legend. pic.twitter.com/AX229tveAO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023