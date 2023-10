«Το μόνο που άκουγες ήταν εκρήξεις» – Τρομακτικές εικόνες από το τροχαίο με τα… 158 αυτοκίνητα

Εικόνες… αποκάλυψης καταγράφηκαν σε αυτοκινητόδρομο στις ΗΠΑ, όταν πριν από τρεις ημέρες ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα ένα τρομακτικό τροχαίο… 158 αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια του οποίου τουλάχιστον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Στο τραγικό αυτό περιστατικό, το οποίο συνέβη κοντά στη Νέα Ορλεάνη, το εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άτομα.

Το εν λόγω τροχαίο αποδόθηκε σε ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «super-frog» (σούπερ-ομίχλη), ένα ανησυχητικό μείγμα καπνού που προέρχεται από πυρκαγιές σε βάλτους και το πυκνό πέπλο της πρωινής ομίχλης.

Οι ολέθριες συνέπειες αυτής της περιβαλλοντικής σύντηξης οδήγησαν σε μια σειρά καταστροφικών τρακαρισμάτων κατά μήκος του Interstate 55.

At least 158 vehicles were involved in a series of car crashes and left at least seven people dead on Monday as a dense “super fog” blanketed New Orleans, the Louisiana State Police said. https://t.co/hjytscu5mi pic.twitter.com/6fD9c6OIjz

— The New York Times (@nytimes) October 24, 2023