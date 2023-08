Το 2017 ο κόσμος πληροφορήθηκε ότι το κίνημα QAnon πιστεύει ότι σατανιστικές ελίτ στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας εξουσίας τρέχουν ένα δίκτυο παιδεραστίας με πλοκάμια σε κάθε γωνιά της γης.

Ατυχώς, οι περισσότεροι γέλασαν, πολλοί -αλλά μάλλον όχι αρκετοί- προβληματίστηκαν και μερικοί ασπάστηκαν αυτή τη θεωρία συνομωσίας, που βρίσκεται στον πυρήνα του «ψεκασμένου» κινήματος, το οποίο έμελλε να μετεξελιχθεί σε βασικό πυλώνα του Τραμπισμού, όταν λίγο αργότερα μέλη του εισέβαλλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουάριου του 2021, σε μια από τις πιο πρόσφατες, αλλά σίγουρα περισσότερο μελανές σελίδες της αμερικανικής ιστορίας.

Σήμερα, καθοδόν προς μια προεδρική αναμέτρηση στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, στην οποία ο μεγιστάνας Ντόναλντ έχει σοβαρές πιθανότητες να επικρατήσει απέναντι ενός ασθενικού Τζο Μπάιντεν, στην περίπτωση φυσικά που θα εξασφαλίσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, το 17% των Αμερικανών πιστεύει τον μύθο της QAnon.

Εξίσου διόλου αμελητέο είναι το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι οι ελίτ στη διεθνή σκηνή πίνουν to αίμα νέων παιδιών για να διατηρηθούν τα μέλη τους φρέσκα και ενεργά για πάντα, γράφει σχετικό άρθρο του Guardian.

Και επειδή το σύνηθες ευρωπαϊκό επιχείρημα είναι ότι όλα αυτά τα φοβερά και παράλογα αφορούν την άλλη (υποβαθμισμένη) Αμερική πέρα από τον Ατλαντικό, στη Γερμανία ένα 5% δηλώνουν οπαδοί του κινήματος Reichsburger (πολίτες του Ράιχ), που πρεσβεύει ότι ο ναζισμός καλά κρατεί, γι’ αυτό και δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του σημερινού γερμανικού κράτους.

Με δεδομένο ότι το ένα τρίτο των Βρετανών πιστεύει ότι ισχυρές προσωπικότητες από το Χόλιγουντ, την πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στην πραγματικότητα διακινητές μικρών παιδιών, μήπως τελικά η ανθρωπότητα κάνει το ανάποδο ταξίδι από τον διαφωτισμό στις σκοτεινές εποχές;

Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η Τζούλια Έμπνερ, συγγραφέας του βιβλίου «Going Mainstream: How Extremists Are Taking Over», η οποία υπογράφει το σχετικό άρθρο στη βρετανική εφημερίδα, επιχειρηματολογώντας ότι στη Γερμανία και την Αυστρία τα εθνικιστικά κόμματα Εναλλακτική Γερμανία (AFD) και κόμμα της Ελευθερίας (FPO) μοιάζουν ασταμάτητα.

Και μπορεί η ακροδεξιά του εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού της να αποφεύγει –συνήθως, όχι πάντα- τη μπανανόφλουδα της συνομωσιολογίας, δεν χωρεί αμφιβολία ότι η παρείσφρηση της στις κυβερνήσεις της Ιταλίας, της Φιλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας -ευτυχώς όχι και της Ισπανίας- ενθαρρύνει την παραπάνω τάση.

