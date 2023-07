Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή από την είδηση του θανάτου της διάσημης τραγουδίστριας Sinéad O’Connor, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο θάνατος της Sinead O’ Connor καταγράφηκε χθες Τρίτη (25 Ιουλίου) και έγινε γνωστός σήμερα. Η θρυλική τραγουδίστρια είχε σημειώσει μια πολύχρονη καριέρα στη μουσική, όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο θάνατός της έρχεται 18 μήνες μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Shane, ο οποίος είχε δραπετεύσει από νοσοκομείο ενώ βρισκόταν υπό επιτήρηση για να μην δώσει τέλος στη ζωή του.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, ενώ το τραγούδι της Nothing Compares 2 U ανακηρύχθηκε το 1990 το νούμερο ένα παγκόσμιο single από τα Billboard Music Awards.

Στην Sinead O’Connor απονεμήθηκε το εναρκτήριο βραβείο για το κλασικό ιρλανδικό άλμπουμ στα RTE Choice Music Awards νωρίτερα φέτος. Η τραγουδίστρια χειροκροτήθηκε όρθια καθώς αφιέρωσε το βραβείο, για το I Do Not Want What I Haven’t Got, σε «κάθε μέλος της προσφυγικής κοινότητας της Ιρλανδίας».

Τον Ιανουάριο του 2022, η Ιρλανδή τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον θάνατο του 17χρονου γιου της. Μέσω μηνύματος στα social media, η ίδια ανέφερε: «Ο όμορφος γιος μου, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, το ίδιο το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και βρίσκεται τώρα με τον Θεό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σ’αγαπώ τόσο πολύ».

Στη συνέχεια, πόσταρε ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ, το οποίο και αφιέρωσε στον γιο της. «Αυτό είναι για τον Shaney μου. Το φως της ζωής μου. Το λυχνάρι της ψυχής μου. Το μωρό μου με τα γαλανά μάτια. Θα είσαι πάντα το φως μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Κανένα σύνορο δεν μπορεί να μας χωρίσει» έγραψε.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023