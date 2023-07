Μια πυρκαγιά ξέσπασε στην κομητεία Κλίκιτατ της πολιτείας Ουάσινγκτον και εξαπλώνεται ταχύτατα.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, απειλώντας αγροκτήματα, σπίτια και έναν αγωγό φυσικού αερίου, κατάφερε μέχρι στιγμής έχει κάψει περισσότερα από 30.000 στρέμματα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η πυρκαγιά Newell Road Wildfire έχει ήδη καταστρέψει αρκετές κατασκευές στην περιοχή και απειλεί σπίτια, αγροκτήματα, καλλιέργειες και ζώα, ηλιακά και αιολικά πάρκα και έναν αγωγό φυσικού αερίου, σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης της κομητείας.

Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αγροτική περιοχή ενώ τα συνεργεία πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους για την εκκένωση.

Η αιτία αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι εμπειρογνώμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν την προέλευσή της, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με τον Άλεν Λίποβιτς, εκπρόσωπο του Τμήματος Φυσικών Πόρων της Ουάσιγκτον, η πυρκαγιά κινείται επίσης προς τον προστατευόμενο χώρο αυτοχθόνων Γιακάμα σε συνέντευξή του στο Μπίκλτον, μια κοινότητα περίπου 80 κατοίκων, περίπου 190 χλμ. ανατολικά του Πόρτλαντ του Όρεγκον.

«Είναι πολύ δύσκολο έδαφος για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Βρισκόμαστε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης ενός πυροσβέστη, επειδή η υγρασία πέφτει κατακόρυφα. Οι άνεμοι δυναμώνουν. Και έτσι η φωτιά μεταφέρεται εξαιρετικά γρήγορα».

Saturday July 22, 2023. Evacuations on the Newell Road Fire. As of 6:24pm the Bickleton/Cleveland area has been upgraded from Level 1 to Level 2 (Get Set) evacuations. #NewellRoadFire #FireSeason2023 #WaWildfire

Follow Klickitat County for updates: https://t.co/0IXsqyjhTB pic.twitter.com/Ud7bLqwPJW

— Darlisa Black (@MtAdamsInf) July 23, 2023