Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον εντοπισμό ενός γιγάντιου κυλίνδρου που ξεβράστηκε σε παραλία δυτικά της Αυστραλίας.

Το τεράστιο μεταλλικό αντικείμενο βρέθηκε από ντόπιους στην παραλία Green Head, περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ.

Οι κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν το αγνώστων στοιχείων αντικείμενο. Για την ώρα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να προέρχεται από επιβατικό αεροσκάφος και αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο γι’ αυτό και έχει ζητηθεί από τον κόσμο να κρατά αποστάσεις ασφαλείας.

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια από κοινού με διάφορες κρατικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καθορίσουμε την προέλευση και την πηγή του αντικειμένου», ανέφερε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας προσθέτοντας πως «η έρευνα είναι σε εξέλιξη και μέχρι νεωτέρας καλούμε όλους να αποφύγουν περαιτέρω συμπεράσματα».

Any idea what this is? It was found on a beach in Australia yesterday, 155 miles north of Perth. It’s 2.5 metres long, 2.5 metres wide, and appears to be made of a gold-coloured metal. pic.twitter.com/1oaJfORbiW

— Steve Howrie (@SteveHowrie) July 17, 2023