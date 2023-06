Σαουδάραβας για λογαριασμό της Αλ – Ιτιχάντ και ο Ενγκολό Καντέ…

Μετά την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά οι πρωταθλητές Σαουδικής Αραβίας, ολοκλήρωσαν ακόμη ένα καλοκαιρινό μεταγραφικό μπαμ, κάνοντας δικό τους τον 32χρονο Γάλλο μέσο.

Οι απολαβές του θα φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως (!), ενώ ο ίδιος θα διατηρεί τα δικαιώματα διαχείρισης της εικόνας του.

O Kαντέ ολοκλήρωσε μια επταετία στην Τσέλσι μετρώντας φέτος μόλις 9 συμμετοχές και 1 ασίστ.

N’Golo Kanté to Al Ittihad, here we go! 🟡⚫🇸🇦 #CFC

◉ Medical tests completed in London.

◉ 2 year deal with an option for further season.

◉ €100m per season salary — figure includes image rights, commercial deals and ‘creative’ portfolio. pic.twitter.com/aHflFM9VMI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023