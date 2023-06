Εγκαινιάστηκε από τον βασιλιά του Μαρόκου, στις 30 Μαΐου στην πόλη Tαμέζνα, κοντά στην πρωτεύουσα Ραμπάτ, η «Πόλη των Επαγγελμάτων και των Δεξιοτήτων» (City of Trades and Skills – Cité des Métiers et des Compétences – CMC), ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης νέας γενιάς που θέτει νέα κριτήρια –σε επίπεδο υλικών, παιδαγωγικής και διακυβέρνησης-, με στόχο την εξασφάλιση ποιοτικής κατάρτισης, καθώς και την επίτευξη μιας κάποιας σύγκλισης μεταξύ της παρεχόμενης κατάρτισης και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το έργο υλοποιήθηκε με βάση τον νέο χάρτη πορείας για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του μονάρχη για τον τομέα, ως στρατηγικό μοχλό οικονομικής ανταγωνιστικότητας και πολλά υποσχόμενο για την επαγγελματική ένταξη των νέων.

Για να πετύχει τον στόχο του, το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα διαθέτει χώρους εκπαίδευσης και διαβίωσης, καθώς και 6 θεματικούς πόλους για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, με 6 ενσωματωμένες πλατφόρμες εφαρμογών για βιωματική εκμάθηση (learning by doing) μέσα από σύνθετες καταστάσεις προσομοίωσης κοντά στην επιχειρηματική πραγματικότητα, σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Όπως ο πόλος Βιομηχανία, που έχει σχεδιαστεί ως ένα εκπαιδευτικό εργοστάσιο με περίπου δέκα διαφορετικές ειδικότητες σχετικές με τα επαγγέλματα QHSE (Ποιότητα, Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον), τη Βιομηχανική, την Ηλεκτρολογική και Μηχανολογική Μηχανική, καθώς και με την Αυτοκινητοβιομηχανία. Ο τομέας αυτός διαθέτει και μια μίνι γραμμή παραγωγής για σταθμούς επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατασκευής 12 αντίστοιχων κέντρων νέας γενιάς σε διάφορες περιοχές του Μαρόκου, συνολικής επένδυσης ύψους 404 εκατ. ευρώ, το CMC της περιοχής Ραμπάτ-Σαλέ-Κενίτρα είναι το 4 ο κατά σειρά που ανοίγει τις πόρτες του για να καλωσορίσει τους νέους στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, ακολουθώντας εκείνα των περιφερειών Σους-Μασά, Οριεντάλ και Λααγιούν – Σακιά Ελ Χαμρά, που ξεκίνησαν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2022.