Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καπέλων στο κέντρο του Σίδνεϊ και υποχρέωσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εκκενώσουν γειτονικά κτίρια διαμερισμάτων, τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Περισσότερα από 30 οχήματα και 120 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη φωτιά στο επταώροφο κτίριο σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τον Επίτροπο της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας Τζέρεμι Φιούτρελ.

Εκατοντάδες άνθρωποι, που έβγαιναν από τον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό, παρακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας καθώς οι τοίχοι του κτιρίου που φλεγόταν κατέρρεαν στους δρόμους, τους οποίους είχε νωρίτερα αποκλείσει το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

