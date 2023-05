Μία μέρα πριν τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία και όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε μία διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε, διαβεβαίωσε πως αν ηττηθεί στις εκλογές της Κυριακής θα κάνει ο,τι αποφασίσει η δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ενώπιον των δημοσιογράφων ότι «Ερχόμαστε στην εξουσία με δημοκρατικά μέσα. Θα θεωρήσουμε νόμιμο όποιο αποτέλεσμα προκύψει από τις κάλπες» υπογράμμισε.

Erdogan says he will leave power if he loses elections:

“Ridiculous question. We come to power with democratic means. If my nation decides otherwise, I will do what democracy asks us. We will consider any results coming out ballot box as legitimate” pic.twitter.com/WtXEqqUjWu

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 12, 2023