Έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που ο «βασιλιάς της κοκαΐνης» Πάμπλο Εσκομπάρ έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του στο Μεντεγίν.

Όμως η «μαύρη» κληρονομιά του συνεχίζει να «στοιχειώνει» την Κολομβία.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τη χώρα της Λατινικής Αμερικής ουδέποτε σταμάτησαν να λυμαίνονται τα πανίσχυρα καρτέλ ναρκωτικών.

Είναι και τα αγαπημένα… κατοικίδια που διατηρούσε στον ιδιόκτητο ζωολογικό κήπο του ο Εσκομπάρ: οι λεγόμενοι «ιπποπόταμοι της κοκαΐνης».

Τη δεκαετία του 1980, ο διαβόητος εγκληματίας εισήγαγε από ζωολογικό κήπο των ΗΠΑ τέσσερα από αυτά τα τεράστια παμφάγα, επιθετικά θηλαστικά, το φυσικό περιβάλλον των οποίων είναι η Αφρική.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ένας αρσενικός και τρεις θηλυκοί ιπποπόταμοι κατέληξαν στο Hacienda Napoles.

Ήταν το τεράστιο ράντσο των 7.400 στρεμμάτων του ζάπλουτου ναρκέμπορα -από τους πλουσιότερους εγκληματίες στον κόσμο- όπου μεταξύ άλλων διατηρούσε πλήθος εξωτικών ζώων.

Μετά την εξόντωση του Εσκομπάρ, η κυβέρνηση της Κολομβίας κατέσχεσε τις εγκαταστάσεις και τις μετέτρεψε σε θεματικό πάρκο.

Τα περισσότερα άγρια ζώα μεταφέρθηκαν σε άλλους ζωολογικούς κήπους.

Όμως οι ιπποπόταμοι -που είναι δύσκολο και πολυδάπανο να αιχμαλωτιστούν και να μεταφερθούν- αφέθηκαν να περιφέρονται ελεύθεροι σε μια περιοχή με ζεστό κλίμα, γεμάτη έλη, χωρίς καν φυσικούς θηρευτές.

Έτσι, αν και ξένοι στα οικοσυστήματα της Λατινικής Αμερικής, οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ κατάφεραν όχι απλά να επιζήσουν, αλλά να αναπαραχθούν με γεωμετρική πρόοδο.

Σήμερα υπολογίζεται ότι φτάνουν τους 150 σε αριθμό.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοπάδι εκτός Αφρικής, που είναι και το φυσικό τους περιβάλλον.

Μελέτες στην Κολομβία έχουν δείξει ότι εάν οι ιπποπόταμοι στη χώρα παραμείνουν ανεξέλεγκτοι, ο πληθυσμός τους μπορεί να φτάσει έως και τους 1.400 μέχρι το 2034.

Ήδη θεωρούνται απειλή.

Και για την ασφάλεια κατοικημένων περιοχών, αλλά και για τα ενδημικά είδη στην Κολομβία: μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο.

