Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (PABSEC) που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή (4-5 Μαΐου) στην πρωτεύουσα της Τουρκίας την Άγκυρα καθώς Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι πιάστηκαν στα χέρια, κάνοντας τη συνεδρίαση να μοιάζει περισσότερο με ρινγκ παρά σε μία εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν βουλευτές.

Η συνεδρίαση κυλούσε ομαλά μέχρι τη στιγμή που πήρε τον λόγο η εκπρόσωπος της Ρωσικής Δούμας, Όλγκα Τιμοφέεβα, η οποία φορούσε στο σακάκι της την κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, σύμβολο της στρατιωτικής δόξας και της πίστης στη Ρωσία που θεωρήθηκε όμως από τους Ουρανούς ως σύμβολο της ρωσικής επιθετικότητας.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να διακόψουν την ομιλία υψώνοντας σημαίες της Ουκρανίας από πίσω της, οι οποίες μάλιστα έφεραν και το σήμα της ακροδεξιάς οργάνωσης των Ουκρανών εθνικιστών Praviy Sektor (Δεξιός Τομέας) κάτι που προσπάθησαν να αποτρέψουν οι Ρώσοι βουλευτές με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος και μια μίνι συμπλοκή με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Ταυτόχρονα οι Ουκρανοί βουλευτές φώναζαν συνθήματα κατά της Ρωσίας με αποτέλεσμα στην αίθουσα να επικρατήσει χάος.

Μάλιστα η επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Άννα Πούρτοβα αποχώρησε από τη θέση της όταν τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος της Ρωσίας.

A scandal at the PABSEC summit in #Turkey – the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation.

In the first video, Ukrainian MPs unfolded the flag of their country during the speech of the Russian representative, after which a scandal broke out and the Turkish… pic.twitter.com/kDazVGHwkC

— NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2023