Ιδιαίτερα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι εμπρηστικές και συχνές ακραίες δηλώσεις και χαρακτηρισμοί του πρώην προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ έχουν σταματήσει να αποτελούν είδηση.

Την Τετάρτη εκείνος ζήτησε να «εξοντωθεί» ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μαζί και η «κλίκα» του, σε αντίποινα για την καταγγελόμενη από τη Μόσχα «επίθεση με drones στο Κρεμλίνο».

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο ίδιος πάλι ειρωνεύτηκε τον Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας τον «απελπισμένο παππού» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι καλά διανοητικά, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι και πάλι υποψήφιος για μια δεύτερη θητεία στις εκλογές του 2024.

Την ίδια μέρα είχε πει πως ο «κόσμος είναι άρρωστος και είναι αρκετά πιθανόν ότι βρίσκεται στο χείλος ενός νέου παγκόσμιου πολέμου», επικαλέστηκε τον Στάλιν, ζητώντας αύξηση της παραγωγής όπλων. Στα μέσα Μαρτίου έχει χαρακτηρίσει «κ…χαρτο» το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Πούτιν για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Μέσα σε όλα αυτά, ο 57χρονος Μεντβέντεφ μιλά πολύ συχνά για τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής.

Σήμερα, ενώ το Κρεμλίνο έστρεψε την προσοχή του στις ΗΠΑ για την επίθεση αυτή στο Κρεμλίνο, χωρίς να δίνει στοιχεία για να στηρίξει την κατηγορία του, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας είχε νέες δηλώσεις να προστεθούν στο «ρεπερτόριό» του.

Αφού ο σκληροπυρηνικός του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, σε μια απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή της Μόσχας, σίγουρα θα κλιμακώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία, είχε νέους χαρακτηρισμούς. Στόχος; Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ένας «αυθάδης γεροξεκούτης», κατά Μεντβέντεφ. Επίσης: οι «χοντροκέφαλοι» των Βρυξελλών.

Αιτία ή αφορμή για αυτά τα σχόλια; Η έκκληση Μπορέλ να μην χρησιμοποιήσει η Ρωσία την επίθεση στο Κρεμλίνο ως μια δικαιολογία για κλιμάκωση του πολέμου.

«Ο Μπορέλ τάχθηκε ενάντια στη χρήση της επίθεσης στο Κρεμλίνο για μια πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ένας αυθάδης γεροξεκούτης. Αυτό είναι ακριβώς που θα οδηγήσει στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, η τρομοκρατική επίθεση που διέπραξαν οι αρχές του Κιέβου, με καθοδήγηση των ΗΠΑ, η οποία είχε την έγκριση της ηγεσίας της ΕΕ», ανέφερε με tweet ο Μεντβέντεφ.

