Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στους χώρους διαμονής του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή το Tass, το RT και το Sputnik News (στη φωτογραφία από το Ostorozhno Novosti, επάνω, η στιγμή που αντικείμενο φαίνεται να εκρήγνυται πάνω από τον Θόλο του Ανακτόρου της Γερουσίας στο Κρεμλίνο).

Ο ίδιος δεν βρισκόταν εκεί το βράδυ της 3ης Μαΐου, οπότε η επίθεση, αν όντως εξαπολύθηκε, δεν θα μπορούσε να πετύχει τον στόχο της, δηλαδή τη δολοφονία του.

Οπως έχουν τώρα τα πράγματα, το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε μερικά βίντεο – ένα από αυτά δείχνει κάτι που μοιάζει με drone να εκρήγνυται περίπου 50 πόδια πάνω από το έδαφος.

Αυτό το βίντεο επίσης, περιέργως, δείχνει δύο άτομα – ορισμένοι είπαν ότι είναι στρατιώτες – ν’ ανεβαίνουν σ’ ένα από τα κτίρια, το οποίο έχει μια δομή που μοιάζει με θόλο και προσδιορίζεται ως ο Θόλος του Ανακτόρου της Γερουσίας. Ανεβαίνουν καθώς το drone κατεβαίνει (βίντεο, κάτω).

Ukraine denies involvement with drone attack. The government in Kyiv has reacted to the Kremlin accusing Ukraine of launching an assassination attempt on Vladimir Putin’s life with two drones in the early hours of Wednesday morning. An attack on the Kremlin would “change nothing… pic.twitter.com/gLj4CnV2k0

— Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) May 3, 2023