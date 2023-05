Η Ουκρανία «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση με drones στο Κρεμλίνο, τόνισε η ουκρανική προεδρία σε απάντηση της ρωσικής ανακοίνωσης ότι εξουδετερώθηκαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ρωσία ενδέχεται να ετοιμάζει μεγάλης κίμακας τρομοκρατική επίθεση κατά της Ουκρανίας τις επόμενες ημέρες, υποστηρίζει παράλληλα το Κίεβο.

«Φυσικά, η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μήνυμά του σε δημοσιογράφους.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών των στρατιωτικών και των ειδικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν συστήματα πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», ανέφερε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA Novosti.

Από την «τρομοκρατική ενέργεια», όπως την χαρακτηρίζει η Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δεν τραυματίστηκε.

Το πρόγραμμα των εργασιών του δεν έχει αλλάξει και θα συνεχιστεί κανονικά, τονίζει επίσης.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται πυκνοί καπνοί πάνω από το Κρεμλίνο.

JUST IN – Russia says Ukraine tried to hit Kremlin with drones overnight in an assassination attempt on Putin.pic.twitter.com/xAS0BtTDzs

— Disclose.tv (@disclosetv) May 3, 2023