Εδώ και πολλούς μήνες η Μαρία Γκονσάλες αποθηκεύει νερό για να αντιμετωπίσει τις διακοπές στην υδροδότηση στο μικρό χωριό της Καταλονίας, στη βορειοανατολική Ισπανία, όπου ζει, μια περιοχή που είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες.

Κάθε βράδυ από τις 22:00 ως τις 07:00 το πρωί διακόπτεται η υδροδότηση στο χωριό Λ’ Εσπλούγα δε Φράνκολι, με 3.600 κατοίκους, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης και τροφοδοτείται με νερό χάρη σε βυτιοφόρα.

Αν και τα προβλήματα στην υδροδότηση είναι δομικά εδώ και χρόνια στο χωριό, η τρέχουσα ξηρασία τα έχει επιδεινώσει.

Κατά συνέπεια οι κάτοικοι αναγκάζονται να προσαρμοστούν. «Αποθηκεύουμε νερό σε μπουκάλια για να πλύνουμε το πρόσωπο και τα δόντια μας», εξηγεί η 24χρονη Μαρία Γκονσάλες.

«Και το βράδυ κάνουμε ντους στη δουλειά ή το γυμναστήριο» προτού επιστρέψουμε σπίτι, «όπου ζεσταίνουμε νερό σε κατσαρόλες, όπως παλιά», προσθέτει.

#Spain – Water rationed in Catalonia as drought bites deeper. 📸 Josep LAGO #AFP pic.twitter.com/kSmEsEUGZQ

Αλλού στην επαρχία αυτή, όπου ζουν σχεδόν 7,7 εκατ. άνθρωποι, οι κάτοικοι δεν είχαν επηρεαστεί μέχρι σήμερα από διακοπές στην υδροδότηση. Όμως στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές απαγορευόταν να ποτίζουν τους κήπους τους, ενώ γεωργία και βιομηχανίες είχαν αναγκαστεί να μειώσουν την κατανάλωση.

«Πρόκειται για μία από τις χειρότερες ξηρασίες των 50 τελευταίων ετών», υπογράμμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καταλονίας, ο Πέρε Αραγονές.

Λόγω της απουσίας βροχών, οι ταμιευτήρες – όπου συγκεντρώνεται βρόχινο νερό για τους πιο ξηρούς μήνες—είναι γεμάτοι μόλις στο 26% της χωρητικότητάς τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η επαρχία της Βαρκελώνης είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από την ξηρασία που διαρκεί 32 μήνες.

Σύμβολο της ξηρασίας είναι η τεχνητή λίμνη Σάου, που βρίσκεται περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη: λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού επανεμφανίστηκε η εκκλησία του χωριού που είχε βυθιστεί κατά την κατασκευή του ταμιευτήρα αυτού τη δεκαετία του 1960, ο οποίος είναι γεμάτος μόλις στο 6,6% της χωρητικότητάς του.

Προκειμένου να διασώσουν το νερό που έχει απομείνει, οι αρχές το μετέφεραν σε γειτονικό ταμιευτήρα και απομάκρυναν περισσότερους από δύο τόνους ψαριών για να μην πεθάνουν και μολύνουν το νερό.

#climate change: Catalonia in grip of worst drought in decades#neoliberalhttps://t.co/jNNfMIgeed

— Abhilash Shukla (@AbhilashShuklaa) April 9, 2023