Ο Τίμο Πούκι, συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία της Νόριτς, διότι ο Φινλανδός, μπορεί να μην έπαιξε ψηλότερα, αλλά πάντα θα τον θυμόμαστε ως παίκτη των «καναρινιών».

Πήγε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2018 και θα αποχωρήσει πέντε χρόνια αργότερα, έχοντας βιώσει κάθε χαρά και λύπη, αν αναλογιστεί κανείς πως βρέθηκε σε δύο ανόδους και ισάριθμους υποβιβασμούς στο διάστημα της παρουσίας του.

Στα 33 του χρόνια αποφάσισε πως δεν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «καναρίνια» και ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη Νόριτς το καλοκαίρι, άσχετα με το τι θα καταφέρουν στο τέλος της σεζόν.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Πούκι ήταν, είναι και θα είναι, ένας ζωντανός «θρύλος» για την ομάδα, που δεν θα ξεχαστεί, έχοντας συνδέσει την καριέρα του μαζί της.

Norwich City have confirmed that Teemu Pukki will leave at the end of the season..

18/19 – 29 goals (promoted)

19/20 – 11 goals

20/21 – 26 goals (promoted)

21/22 – 11 goals

Killed it in the Championship and hit double figures in both Premier League seasons.

