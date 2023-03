Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Στόρμι Ντάνιελς, εξέφρασε την ικανοποίηση της για την δίωξη που ασκήθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Στόρμι Ντάνιελς έκανε ένα tweet μετά την ανακοίνωση για τη δίωξη στον Τραμπ, ευχαριστώντας όλους για τη στήριξή τους.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας. Έχω τόσα μηνύματα στα οποία δεν μπορώ να απαντήσω και επίσης… δε θέλω να χύσω τη σαμπάνια μου» γράφει η Ντάνιελς. Ο δικηγόρος της Κλαρκ Μπρούστερ συμπλήρωσε επίσης πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can’t respond…also don’t want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.

