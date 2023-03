Ήταν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου που χάθηκαν τα ίχνη της 12χρονης Luise. Με το πέρασμα μιας μέρας, οι αρχές θα εντόπιζαν το πτώμα της σε δασική περιοχή στην πόλη Freudenberg.

Η υπόθεση πήρε αναπάντεχη τροπή όταν αποκαλύφθηκαν οι δράστες. Πίσω από την άγρια δολοφονία της 12χρονης Luise, μια 12χρονη και μια 13χρονη συμμαθήτριά της. Ομολόγησαν ότι τη μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου, με την είδηση να έχει συγκλονίσει τη Γερμανία.

Ήταν το απόγευμα του Σαββάτου που η Luise εξαφανίστηκε ενώ έφευγε από το σπίτι μιας φίλης της κοντά στην πόλη Freudenberg. Το πτώμα της βρέθηκε την επόμενη μέρα σε δασώδη περιοχή μετά από εκτεταμένη έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό της.

Toxic pervert demon inspired western feminism forcing girls to be bossy, aggressive & violent is becoming more & more deadly.

Luise 12y/o from Freudenberg was murdered by 2 girls 12 & 13y/o !

My condolences to the parents! 🥺

#Freudenberg #Germany

