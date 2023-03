Μετά την απόφασή τους για το περιβόητο Megxit, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ έχουν επιδοθεί σε ένα non stop πόλεμο με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Από το ντοκιμαντέρ του ζευγαριού για το Netflix και την πολύκροτη αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι, όλα δείχνουν πως έκαναν λάθος.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ θυμίζουν πια celebrities που κάνουν τα πάντα για το χρήμα. Και τη δημοσιότητα. Ακόμα και κάποιες από τις οικονομικές τους συμφωνίες, σύμφωνα με φήμες, είναι στα πρόθυρα να ναυαγήσουν. Θεωρείται πως έχασαν το μυστήριό τους.

Φαίνεται όμως να μαθαίνουν, έστω και με τον δύσκολο τρόπο, πως το Χόλιγουντ υπερασπίζεται τους πραγματικούς θεσμούς. Δεν εντυπωσιάζονται απλά επειδή έχουν φανταχτερούς τίτλους και φορούν τιάρες.

Υπάρχει σεβασμός, όπως επισημαίνεται και στην Telegraph, για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας γιατί έχουν και έναν επίσημο, συνταγματικό ρόλο. Έναν θεσμικό ρόλο που ξεπερνά την απλή διασημότητα. Κυριαρχεί η ιεραρχία της φήμης και της περιουσίας.

Δεν είναι τυχαίο πως μετά το χλευαστικό επεισόδιο του South Park για πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, οι Σάσεξ ανακοίνωσαν ότι η κόρη τους «Princess Lilibet» βαφτίστηκε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα.

Επιβεβαίωσαν με τον τίτλο τη βασιλική τους ιδιότητα. Τι και αν εδώ και μεγάλο διάστημα επιτίθενται στη βασιλική οικογένεια από την οποία και απορρέουν οι τίτλοι τους; Θέλουν τα προνόμια της βασιλικής ζωής χωρίς να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τη συνοδεύουν.

Ήταν την περασμένη Παρασκευή που έγινε η τελετή για την 21 μηνών κορούλα τους Lilibet σε μια κλειστή τελετή. Και μπορεί να απηύθυναν πρόσκληση στον βασιλιά Κάρολο, τη βασιλική σύζυγο Καμίλα, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, ωστόσο κανείς τους δεν έδωσε το παρών.

Prince Harry and Meghan Markle threw a top-secret christening for their 21-month-old daughter, Lilibet. pic.twitter.com/h95koorri4

— Inside Edition (@InsideEdition) March 9, 2023