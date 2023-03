Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμφώνησαν την Παρασκευή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια στοχευμένη συμφωνία, που θα διευκολύνει τους Ευρωπαίους να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που θέτει ο αμερικανικός νόμος για τη Μείωση του Πληθωρισμού σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, ανακοίνωσαν οι δύο ηγέτες σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Η φον ντερ Λάιεν είπε ότι στη συνάντηση που είχε με τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο συμφώνησαν να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με τα κίνητρα που θα δοθούν στις βιομηχανίες καθαρής τεχνολογίας.

Περιγράφοντας την συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο ως «πολύ καλή», η φον ντερ Λάιεν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εργαστούν, ώστε κρίσιμες πρώτες ύλες, προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ χαιρέτισε τον νόμο Μείωσης του Πληθωρισμού, επειδή προβλέπει μια τεράστια επένδυση στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια.

Ο νέος νόμος (IRA) περιλαμβάνει τεράστιες επιδοτήσεις για προϊόντα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και στοχεύει, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Κυρία Πρόεδρε, είναι πάντα καλό να σας έχουμε πίσω στον Λευκό Οίκο. Μαζί, η ΕΕ και οι ΗΠΑ αυξήσαμε την κοινή μας ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική ασφάλεια και την εθνική μας ασφάλεια. Ανυπομονώ να πετύχουμε ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια», σναφέρει σε ανάρτησή του ο Τζο Μπάιντεν.

Madam President, it’s always good to have you back at the White House.

Together, the EU and U.S. have increased our shared energy security, economic security, and national security.

I look forward to achieving even more in the coming years. pic.twitter.com/nKbxzGUrTv

— President Biden (@POTUS) March 10, 2023