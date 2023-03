Η αστυνομία της Γεωργίας έκανε χρήση δακρυγόνων το βράδυ χθες Τετάρτη σε μια απόπειρα να διαλύσει διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον νόμο περί «ξένων πρακτόρων», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Irakli Gedenidze), ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο της Βουλής.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες για δεύτερη συνεχή ημέρα στις ογκώδεις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα, διαμαρτυρόμενοι κατά του νομοσχεδίου αυτού, που σύμφωνα με τους επικριτές του, σηματοδοτεί μια στροφή προς τον απολυταρχισμό στη χώρα.

Ο νόμος θα απαιτεί από τις οργανώσεις που λαμβάνουν τουλάχιστον το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό, να εγγράφονται ως «ξένοι πράκτορες» και τις θέτει υπό επιτήρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλιώς θα υπόκεινται σε βαριά πρόστιμα.

Οι επικριτές του νόμου τον συγκρίνουν μ’ έναν ρωσικό νόμο του 2012 ο οποίος διευρύνεται σταθερά από τότε και χρησιμοποιείται για να κατασταλούν στη Ρωσία η κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις γεωργιανές αρχές να «σεβαστούν τις ειρηνικές διαδηλώσεις», λέγοντας ότι είναι «σε αλληλεγγύη με τον γεωργιανό λαό» που διαμαρτύρεται ενάντια σ’ ένα νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες η Βουλή της Γεωργίας.

