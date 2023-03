Δημόσια συγγνώμη ζήτησε από τον πρώην εργαζόμενο του Twitter, Χάλι Θορλέιφσον, ο οποίος είχε απευθυνθεί με tweet στον μεγιστάνα για να μάθει αν έχει απολυθεί ζήτησε ο Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα ο Θορλέιφσον ανέφερε αρχικά πως «ο επικεφαλής του τμήματος HR δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν είμαι μισθωτός ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά με τον Μασκ να του απαντάει «τι δουλειά κάνετε;».

Μετά από αρκετές ερωτήσεις και απαντήσεις ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter επιβεβαίωσε ότι ο εργαζόμενος έχει απολυθεί από το κοινωνικό δίκτυο, ωστόσο δεν έμεινε εκεί καθώς έγραψε ένα tweet, το οποίο αναφερόταν στον Θορλέιφσον και στο οποίο τον χαρακτήριζε ως «ο χειρότερος».

Ο Έλον Μασκ στη συνέχεια διέγραψε το tweet και με νέα του ανάρτηση στο Twitter ζήτησε συγγνώμη από τον Χάλι.

«Μόλις έκανα βιντεοκλήση με τον Χάλι για να καταλάβω τι είναι αλήθεια και τι μου είπαν. Είναι μεγάλη ιστορία αλλά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Χάλι για την παρεξήγηση της κατάστασής του. Βασίστηκε σε πράγματα που μου είπαν ότι ήταν αναληθή ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αληθινά, αλλά δεν είχαν νόημα. Σκέφτεται να παραμείνει στο Twitter», έγραψε ο Έλον Μασκ σημειώνοντας έτσι πως ο εργαζόμενος μετά τις αμοιβαίες εξηγήσεις θέλει να παραμείνει στο δυναμικό του Twitter.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful. He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Τι είχε συμβεί

Μιλώντας στο BBC, ο Χάλι Θορλέιφσον, ο οποίος πάσχει από μυϊκή δυστροφία και έχει κάνει εκστρατεία στην Ισλανδία για καλύτερη πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανέφερε πως εννέα ημέρες μετά τον αποκλεισμό των λογαριασμών του Twitter δεν γνώριζε αν είχε απολυθεί ή όχι.

«Η θεωρία μου είναι ότι έκαναν λάθος και τώρα ψάχνουν οτιδήποτε μπορούν να βρουν για να ανακαλύψουν «αιτία» και να αποφύγουν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά το αρχικό μήνυμα μέσω Twitter ακολούθησε μια μορφή διαλόγου με τον Μασκ, με ερωτήσεις και απαντήσεις, που έμοιαζαν με ζωντανή συνέντευξη για τη δουλειά του, ο Θόρλειφσον είπε ότι έλαβε ένα email που επιβεβαίωνε ότι είχε απολυθεί.

Η ανταλλαγή tweet

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, 45 ετών, ήταν ανώτερος διευθυντής στον σχεδιασμό προϊόντων για το Twitter. «Άνοιξα τον υπολογιστή μου το πρωί της Κυριακής πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρίζα και κλειδωμένη, υποδεικνύοντας ότι είχα κλειδωθεί έξω από τους λογαριασμούς μου στο Twitter», είπε.

«Μετά από λίγες μέρες άρχισα να απευθύνομαι σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Έλον και του επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (HR) για να ρωτήσω για την κατάστασή μου. Ο επικεφαλής του HR μου έστειλε από τότε δύο φορές email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν είμαι ή όχι υπάλληλος στο Twitter».

Dear @elonmusk 👋 9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees. However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails. Maybe if enough people retweet you’ll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Ακολούθησε η απευθείας ερώτηση στον ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Μετά από αρκετές ερωτήσεις, ο Θορλέιφσον έδωσε μια λίστα με πράγματα που είχε κάνει στην εταιρεία. Η ανταλλαγή ολοκληρώθηκε με τον Μασκ να δημοσιεύει δύο emoji που γελούν.

🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Λίγο αργότερα ο εργαζόμενος ανέφερε ότι μετά από αυτή την ανταλλαγή, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Twitter επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε ότι είχε απολυθεί. Ο Ισλανδός επιχειρηματίας είχε πουλήσει την εταιρεία του, Ueno, μια εταιρεία δημιουργικού σχεδιασμού, στο Twitter στις αρχές του 2021 – μετά την ίδρυση της εταιρείας στο Ρέικιαβικ το 2014. Ως μέρος της εξαγοράς έγινε υπάλληλος πλήρους απασχόλησης στο Twitter.

H μυϊκή δυστροφία και το… συνταξιοδοτικό ταμείο

«Αποφάσισα να πουλήσω για διάφορους λόγους, αλλά ένας από αυτούς είναι ότι έχω μυϊκή δυστροφία και το σώμα μου αργά αλλά σταθερά με εγκαταλείπει», είπε ακόμα στο BBC.

Ο Θορλέιφσον ανησυχεί ότι ο Έλον Μασκ δεν θα τιμήσει τη σύμβαση που υπέγραψε με το Twitter όταν τους πούλησε την εταιρεία του.

It’s been a hard year in many ways. Many ups and downs. But on a positive note I was awarded/voted Person of the Year by four of the main networks, programs and publications in Iceland. Which to a shy and awkward kid feels a bit strange but also quite nice. Happy new year! pic.twitter.com/1c9kytL4I9 — Halli (@iamharaldur) December 31, 2022

«Αυτό είναι εξαιρετικά αγχωτικό. Αυτό είναι το συνταξιοδοτικό μου ταμείο, ένας τρόπος να φροντίζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου καθώς η ασθένειά μου εξελίσσεται. Το να έχω τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο στην άλλη άκρη αυτού, να αρνείται πιθανώς να τηρήσει τις συμβάσεις δεν είναι εύκολο να το δεχτώ», είπε.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο το Twitter αριθμούσε περίπου 7.500 εργαζόμενους ενώ πλέον αριθμός έχει πέσει σε κάτι περισσότερο από 2.000 υπαλλήλους.

«Καλύτερα να συζητάς παρά να επικοινωνείς μέσω tweet»

Το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ άσκησε δημόσια κριτική στον Χάλι έκανε αρκετούς πρώην συναδέλφους να αναρωτηθούν γιατί συνέβη αυτό. Ένας εξ αυτών ο φωτογράφος Ντάνιελ Χότον έγραψε στο Twitter:

«Ως κάποιος που έχει εργαστεί απευθείας με τον Χάλι Θορλέιφσον, είναι εξαιρετικά απογοητευτικό να το βλέπεις. Όχι μόνο η εργασιακή του ηθική είναι εξαιρετική, το ταλέντο και η ταπεινότητά του είναι παγκόσμιας κλάσης».

Based on your comment, I just did a videocall with Halli to figure out what’s real vs what I was told. It’s a long story. Better to talk to people than communicate via tweet. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Ο Μασκ απάντησε: «Με βάση το σχόλιό σας, μόλις έκανα βιντεοκλήση με τον Χάλι για να καταλάβω τι είναι αλήθεια και τι μου είπαν. Είναι μεγάλη ιστορία. Καλύτερα να μιλάς με ανθρώπους παρά να επικοινωνείς μέσω tweet», απάντησε ο Έλον Μασκ και στη συνέχεια ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Χάλι.

Το BBC μετά τη συγγνώμη του Έλον Μασκ δεν μίλησε με τον Θορλέιφσον, ενώ το Twitter δεν απάντησε αν έχει επιστρέψει στην εργασία του ο απολυθέντας εργαζόμενος.