Με ένα tweet επέλεξε ο Χάλι Θορλέιφσον να απευθυνθεί στον διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter, Ελον Μασκ, για να μάθει αν παραμένει εργαζόμενος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο επικεφαλής του τμήματος HR δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν είμαι μισθωτός ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θορλέιφσον, με τον Μασκ να του απαντάει «τι δουλειά κάνετε;».

Όπως δήλωσε ο Θορλέιφσον στο δίκτυο BBC, εννέα ημέρες μετά τον αποκλεισμό των λογαριασμών του Twitter δεν γνώριζε αν είχε απολυθεί ή όχι. Μετά το αρχικό μήνυμα μέσω Twitter ακολούθησε μια μορφή διαλόγου με τον Μασκ, με ερωτήσεις και απαντήσεις, που έμοιαζαν με ζωντανή συνέντευξη για τη δουλειά του, ο Θόρλειφσον είπε ότι έλαβε ένα email που επιβεβαίωνε ότι είχε απολυθεί.

Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, 45 ετών, ήταν ανώτερος διευθυντής στο σχεδιασμό προϊόντων για το Twitter. «Άνοιξα τον υπολογιστή μου το πρωί της Κυριακής πριν από εννέα ημέρες και είδα ότι η οθόνη ήταν γκρίζα και κλειδωμένη, υποδεικνύοντας ότι είχα κλειδωθεί έξω από τους λογαριασμούς μου στο Twitter», είπε.

«Μετά από λίγες μέρες άρχισα να απευθύνομαι σε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Ίλον και του επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (HR) για να ρωτήσω για την κατάστασή μου. Ο επικεφαλής του HR μου έστειλε από τότε δύο φορές email και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν είμαι ή όχι υπάλληλος στο Twitter».

Ακολούθησε η απευθείας ερώτηση στον ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You’ve not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you’ll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023