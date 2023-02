Από τότε που ο Έλον Μασκ αγόρασε το Twitter κάνει συνεχώς πειράματα ελέγχοντας την λειτουργικότητα του. Την Τετάρτη, ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter κλείδωσε τον λογαριασμό του. Ο λόγος ήταν ότι οι χρήστες του κοινωνικού δικτύου ισχυρίστηκαν ότι η ρύθμιση ενός λογαριασμού σε «ιδιωτικό» βελτίωνε δραματικά τον αριθμό των like και των προβολών που συγκέντρωναν τα tweet τους. Ο μεγιστάνας τον ξεκλείδωσε περίπου 24 ώρες αργότερα.

Όλα άρχισαν όταν ο σχολιαστής Ian Miles Cheong ανέβασε τα αποτελέσματα ενός τεστ. Αυτό έδειχνε πως ένα tweet που στάλθηκε όταν ο λογαριασμός του είχε οριστεί ως ιδιωτικός, είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση από το ίδιο tweet που δημοσιεύτηκε όταν ο λογαριασμός του ήταν δημόσιος. Ο Μασκ απάντησε ότι αυτό ήταν «εξαιρετικά ανησυχητικό» και αργότερα υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει το δικό του πείραμα.

«Έκανα τον λογαριασμό μου ιδιωτικό μέχρι αύριο το πρωί για να ελέγξω αν βλέπετε τα ιδιωτικά μου tweet περισσότερο από τα δημόσια μου», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, ιδρυτής της Tesla στο Twitter.

Είναι το τελευταίο σε μια σειρά πειραμάτων που διεξήγαγε ο Μασκ από τότε που αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων διοργάνωσε μια δημοσκόπησης στο Twitter για να ρωτήσει τους ανθρώπους εάν θα έπρεπε να παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος.

Made my account private until tomorrow morning to test whether you see my private tweets more than my public ones

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2023