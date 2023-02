Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 στην πόλη Αλμπουκέρκι της πολιτείας του Νέου Μεξικού.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί που έφθασαν στην περιοχή Νορθ Βάλεϊ βρήκαν αρκετούς τραυματίες από σφαίρες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας Γκίλμπερτ Γκαλέγκος, ο ένας εξ αυτών υπέκυψε στα τραύματά του αμέσως μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η έρευνα της αστυνομίας για τα αίτια των πυροβολισμών βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και η αναζήτηση του δράστη ή των δράστων.

One killed, multiple people injured in North Valley shooting, police say https://t.co/tkCPbuk3Oh pic.twitter.com/mZ4e7oRdnK

— Albuquerque Journal (@ABQJournal) February 23, 2023