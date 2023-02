Η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD κάλεσε τους κατοίκους της επαρχίας Χατάι να μην πλησιάζουν στις ακτές, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ανέβει η στάθμη της θάλασσας.

Η προειδοποίηση αυτή έγινα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 6,4 και 5,8 βαθμών, που σημειώθηκαν σήμερα με επίκεντρο την κοινότητα Ντέφνε, κοντά στην Αντάκια και την κωμόπολη Σαμαντάγκ αντίστοιχα.

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από τους νέους σεισμούς



Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι, έκανε λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες από τους σημερινούς σεισμούς ενώ υπάρχουν αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τουλάχιστον έναν νεκρό από τις νέες σεισμικές δονήσεις

Πάντως ο Τούρκος αντιπρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας σε ό,τι αφορά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 6,4 βαθμών, σημειώθηκε στις 19.04 (τοπική ώρα) και έγινε αισθητός σε μεγάλη απόσταση.

Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε μια δόνηση 5,8 βαθμών, σύμφωνα με την AFAD, η οποία εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να ανέβει η στάθμη της θάλασσας «μέχρι και 50 εκατοστά».

BREAKING 🇹🇷 : Multiple Building Collapses After New Earthquake M 6.4 Hits #Turkey After Two Weeks pic.twitter.com/7CVhof0Fj3

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) February 20, 2023