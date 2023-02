Ο επικεφαλής της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner εκτίμησε ότι η Μπαχμούτ, επίκεντρο των μαχών στην ανατολική Ουκρανία, δεν θα καταληφθεί από τη Μόσχα πριν από τον «Μάρτιο ή τον Απρίλιο», σημειώνοντας ότι ο αργός ρυθμός της ρωσικής προέλασης οφείλεται στην «τερατώδη στρατιωτική γραφειοκρατία».

«Πιστεύω ότι είναι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Για να καταληφθεί η Μπαχμούτ, πρέπει να κοπούν ότι οι δίοδοι ανεφοδιασμού», δήλωσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, σε βίντεο που αναρτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στο κανάλι WarGonzo στο Telegram.

«Πιστεύω ότι θα είχαμε πάρει η Μπαχμούτ εάν δεν υπήρχε αυτή η τερατώδης στρατιωτική γραφειοκρατία και αν δεν συναντούσαμε εμπόδια κάθε μέρα», δήλωσε ο Πριγκόζιν σε άλλο βίντεο στο κανάλι Telegram της υπηρεσίας Τύπου του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι η Wagner δεν μπορεί πλέον να στρατολογεί κρατουμένους για να πάνε στο μέτωπο με αντάλλαγμα αμνηστία αποτελεί «αιμορραγία» για την οργάνωσή του.

«Σε μια δεδομένη στιγμή, ο αριθμός των μονάδων θα μειωθεί και κατά συνέπεια ο όγκος των αποστολών που θέλουμε να εκτελέσουμε» επίσης, πρόσθεσε.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 February 2023.

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/9DkLhjj9Wb

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/HWizkTiUBL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 16, 2023