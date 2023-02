Νέες πυραυλικές επιθέσεις πραγματοποίησε η Ρωσία στην Ουκρανία μετά τις ανακοινώσεις των Δυτικών συμμάχων της για νέα στρατιωτική βοήθεια έτσι ώστε να στηρίξουν την αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουκρανίας, τα αντιαεροπορικά συστήματα της χώρας κατάφεραν να αποκρούσουν 8 πυραύλους Kalibr που εκτοξεύτηκαν από πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ άλλοι πύραυλοι χτύπησαν στη βόρεια και τη δυτική Ουκρανία, όπως και στις κεντρικές περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ και του Κιρόβογκραντ.

Ένας ακόμα πύραυλος έπληξε τη δυτική πόλη του Λβιβ. Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της στο έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχυμένη από τους επιστρατευμένους φαντάρους του Δεκεμβρίου, σε όλη τη νότια και ανατολική Ουκρανία.

Ukrainian military downed 16 missiles on Feb. 16 amid Russia’s 15th mass missile strike on Ukraine’s critical infrastructure. Ukraine’s Air Force reported that a total of 32 missiles had been launched.

⚡️1 killed, 2 injured in Russian missile attack on Dnipropetrovsk Oblast.

Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhiy Lysak reported that a 79-year-old woman was killed amid a Russian missile strike on the city of Pavlohrad, located 75 kilometers east of the regional capital Dnipro. pic.twitter.com/RsMutPT7lz

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 16, 2023