Συνεχίζει να επενδύει στην αξιοποίηση εμπορικών σημάτων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς εκτός από όσα κάνει μέσα στα γήπεδα του μπάσκετ, ετοιμάζει κινήσεις και εκτός.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατοχύρωσε τα πνευματικά δικαιώματα για τη χρήση τριών ακόμα logos.

Συγκεκριμένα, τα ψευδώνυμα «Stay Fr34ky», «Fr34k Show», «Unseen Fr34ky Hours» θα προστεθούν σε εκείνο του «Greak Freak» με τις πληροφορίες να θέλουν τον έλληνα σούπερ σταρ να ετοιμάζεται να λανσάρει μια σειρά από νέα προϊόντα μεταξύ των οποίων ρούχα, μπάλες και άλλα αντικείμενα.

Υπενθυμίζεται πως ο 2 φορές MVP της regular season του NBA, έχει ήδη κυκλοφορήσει και σε συνεργασία με τη Nike τη σειρά παπουτσιών «Zoom Freak 1» και τη σειρές ρούχων «Freak» και «Stay Freaky».

Το συγκεκριμένο γεγονός γνωστοποίησε μέσω Twitter ο δικηγόρος Josh Gerben.

Giannis Antetokounmpo has filed 3 new trademarks for:

1. STAY FR34KY

2. FR34K SHOW

3. UNSEEN FR34KY HOURS

The filings indicate that Giannis plans to launch a wide array of products under each trademark:

✅Clothing

✅Stress Balls

✅Wrist bands

… and more👇#Giannis pic.twitter.com/IOLe72eC6Q

— Josh Gerben (@JoshGerben) February 13, 2023