Το υγρό που κατανάλωσε ένας παιδόφιλος από το Τέξας πριν πεθάνει μέσα σε μια δικαστική αίθουσα διαπιστώθηκε ότι ήταν νιτρώδες νάτριο, σύμφωνα με την τοπική ιατροδικαστική υπηρεσία η οποία αποφάνθηκε ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία.

Ο 57χρονος Edward Leclair δικάστηκε τον περασμένο Αύγουστο στο Ντέντον του Τέξας αντιμετωπίζοντας πέντε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα καθώς διαβαζόταν η ετυμηγορία για την ενοχή του, κατέβασε ένα μπουκάλι νερό γεμάτο με νιτρώδες νάτριο.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Tarrant δήλωσε στην Daily Mail την Τρίτη ότι ο Leclair αυτοκτόνησε.

Ο βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Ντέντον, Τζέιμι Μπεκ, δήλωσε στο CNN πως λίγο πριν πεθάνει τον είδαν να πίνει το υγρό. Οι περισσότεροι που ήταν στην αίθουσα θεώρησαν ότι το μπουκάλι περιείχε κάποιο ποτό και το ήπιε για να αντιμετωπίσει την ετυμηγορία.

Όταν ζητήθηκε από δικαστικό επιμελητή να ελέγξει τον Leclair, αυτός βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο κελί του.

