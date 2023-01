Σοκ και θλίψη προκάλεσε στο Χόλυγουντ η είδηση του θανάτου της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ. Η μουσικός και τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στις 12 Ιανουαρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα της πρόσωπα και τους θαυμαστές της.

Όπως αποκαλύφθηκε, η 54χρονη κόρη του βασιλιά του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ, φέρεται να χρησιμοποιούσε οπιοειδή και φάρμακα για να χάσει βάρος. Η ίδια έδινε μάχη με τους εθισμούς για χρόνια, «πήρε ξανά οπιοειδή και ακολουθούσε ένα ακραίο πρόγραμμα απώλειας βάρους προκειμένου να δείχνει καλύτερα στο κόκκινο χαλί», είπαν στο TMZ πηγές κοντά στην οικογένειά της.

Και πρόσθεσαν, ότι η εκλιπούσα υποβλήθηκε σε πλαστική χειρουργική, πήρε χάπια αδυνατίσματος και έχασε 40 με 50 κιλά μόλις δύο μήνες πριν δώσει το «παρών» ως επίτιμη καλεσμένη στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ήταν υποψήφια για βράβευση η ταινία «Έλβις» για τη ζωή του πατέρα της.

Το ίδιο δημοσίευμα, αναφέρει ότι η Λίζα Μαρί είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος της ζωής της. Φέρεται να εξαργύρωσε δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και σκόπευε να συνάψει ένα τρίτο για να εξοφλήσει το χρέος της 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην πραγματικότητα, η τραγουδίστρια σε λιγότερο από 20 χρόνια όχι μόνον δεν άφησε δεκάρα από τα 100 εκατομμύρια που της άφησε ο Έλβις, αλλά άφησε πίσω της και ένα χρέος 16 εκατομμυρίων δολαρίων στις τρεις κόρες της.

Lisa Marie Presley was on an extreme weight loss regimen in the months leading up to her death, because she wanted to look her best to celebrate the «Elvis» movie during the various awards ceremonies … family sources tell TMZ. https://t.co/gTDcGZGQoc

— TMZ (@TMZ) January 30, 2023