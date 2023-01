Ο ουκρανικός στρατός παραδέχθηκε σήμερα ότι εγκατέλειψε την πόλη Σολεντάρ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δύο εβδομάδες αφότου η Μόσχα είχε ανακοινώσει την κατάληψή της.

«Έπειτα από μήνες δύσκολων μαχών (…) οι ουκρανικές δυνάμεις την εγκατέλειψαν» προκειμένου «να αναδιπλωθούν σε θέσεις που είχαν προετοιμάσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ανατολικής ζώνης Σέρχιι Τσερεβάτι, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε η υποχώρηση αυτή.

#Russian troops turned the settlement of #Soledar into ruins. pic.twitter.com/mUoqOkawAj

— NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2023