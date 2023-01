Στον μοναδικό σύλλογο πυγμαχίας για κορίτσια στη Γάζα, η 15χρονη Φαράχ Αμπού Αλ-Κομσάν κάνει εξάσκηση στις κινήσεις της μαζί με άλλα κορίτσια που προπονούνται ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή Οσάμα Αγιούμπ στο Παλαιστινιακό Κέντρο Πυγμαχίας.

Από τότε που ξεκίνησε το άθλημα στα εννέα της χρόνια, η Φαράχ ένιωσε ότι βρήκε διέξοδο από το καθημερινό άγχος της ζωής στη Γάζα, μια στενή λωρίδα γης όπου ζουν περίπου 2,3 εκατ. Παλαιστίνιοι αποκλεισμένοι από το Ισραήλ και τη γειτονική Αίγυπτο.

There aren’t many spaces in Gaza for women to practice sports, but these young women are challenging cultural norms by opening up the city’s first female boxing gym. pic.twitter.com/8OebKruasy

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 11, 2021