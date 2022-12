Σημαίες της Παλαιστίνης, πανό, περιβραχιόνια και καφίγια (τα παραδοσιακά ασπρόμαυρα παλαιστινιακά μαντήλια) είναι ορατά στις κερκίδες, αλλά ακόμη και εντός του αγωνιστικού χώρου.

Είτε με την επεισοδιακή εισβολή-διαμαρτυρία ενός φιλάθλου στο γήπεδο την ώρα του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Τυνησίας και Γαλλίας, είτε κατά τους πανηγυρισμούς των παικτών της εθνικής ομάδας του Μαρόκου για την ιστορική πρόκριση στις τελικές φάσεις του Μουντιάλ.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων ακούγονται συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων και κατά της ισραηλινής κατοχής.

Εκτός γηπέδων, στις ζώνες φιλάθλων και στους δρόμους, φίλαθλοι από διάφορες χώρες -όχι μόνο της Μέσης και Εγγύς Ανατολής- κάνουν δηλώσεις ή τραγουδούν για «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Σχετικά βίντεο έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο: από Βραζιλιάνους στο μετρό του Κατάρ, έως την viral πια παρέμβαση ενός Άγγλου φιλάθλου σε ζωντανή μετάδοση στην ισραηλινή τηλεόραση.

A British fan screaming “Free Palestine” to an lsraeli reporter in Qatar. pic.twitter.com/sTP9SP4qPp

— Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) December 4, 2022