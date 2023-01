Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι διαδηλωτές, που αποκηρύσσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό ως τον πιο δεξιό στην ιστορία της χώρας, συγκεντρώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο σε διάφορα σημεία της ισραηλινής μεγαλούπολης.

Ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες, ύψωσαν πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε το τέλος της Δημοκρατίας» και αφίσες του Νετανιάχου με τον χαρακτηρισμό «Εγκληματίας». Στη διαδήλωση συμμετείχε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα και την Μπερ Σεβά.

Οι διαμαρτυρίες στρέφονται κυρίως εναντίον του σχεδίου της κυβέρνησης να αποδυναμώσει το δικαστικό σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν, το κοινοβούλιο θα μπορεί με απλή πλειοψηφία να εγκρίνει νομοσχέδιο αψηφώντας ακόμη και το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ.

Ο Λεβίν σχεδιάζει επίσης αλλαγές στη σύνθεση του Σώματος που διορίζει δικαστές. Οι αλλαγές ενδέχεται, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, να ευνοήσουν τον Νετανιάχου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη κατηγορούμενος για διαφθορά.

Λάδι στη φωτιά έριξε πρόσφατη ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε την περασμένη Τετάρτη ότι δεν μπορεί να επικυρωθεί ο διορισμός του Άριε Ντέρι ως υπουργού Εσωτερικών και Υγείας, επικαλούμενο προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του. Επιπροσθέτως, οι δικαστές επικαλέστηκαν το γεγονός ότι σε περυσινή δίκη για φοροδιαφυγή, ο Ντέρι είχε διαβεβαιώσει το δικαστήριο ότι σκόπευε να αποσυρθεί από την πολιτική.

Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός τροποποίησε νόμο προκειμένου ο Ντέρι να διοριστεί υπουργός. Ο ηγέτης του υπερορθόδοξου κόμματος Shas θεωρείται στενός σύμμαχος του Νετανιάχου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον Ντέρι.

The utter headfuck of 50,000 Israelis protesting the Netanyahu government’s attack on their freedoms in Tel Aviv tonight, while just 50 miles away, 5 million Palestinians have endured decades of permanent military Occupation by the same Israeli state. pic.twitter.com/A3vPcE2lFo

— Brighton BDS #SaveMasaferYatta (@BrightonBDS) January 14, 2023