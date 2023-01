Τραγικό τέλος είχε ο αθλητής της πάλης Τζέι Μπρίσκοου (Jay Briscoe), ο οποίος έχασε απρόσμενα τη ζωή του.

Οι πληροφορίες για το τροχαίο που κόστισε τη ζωή στον 38χρονο παλαιστή ανέφεραν ότι «τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν» στο μοιραίο ατύχημα. Στη συνέχεια, έγινε γνωστό ότι υπήρχαν δύο νεκροί και «δύο ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση», όπως μετέδωσε το Forbes, επικαλούμενο το Shore News Beacon.

Jay Briscoe (real name – Jamin Pugh) you were one of a kind.

Amazing father, immensely talented and a real man.

My prayers are with his entire family in this time. pic.twitter.com/K0LnAm70lE

— David Lagana (@Lagana) January 18, 2023