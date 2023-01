Από δυνατούς θορύβους πορνό διακόπηκε η τηλεοπτική κάλυψη του BBC στον επαναληπτικό αγώνα Κυπέλλου Αγγλίας της Λίβερπουλ στο Γουλβς, πρωτοφανές γεγονός στα χρονικά του ιστορικού τηλεοπτικού δικτύου.

Ήταν λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος, σύμφωνα με τη DailyMail, όταν ξεκίνησαν οι θόρυβοι, χωρίς να είναι σαφής η προέλευσή τους.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανία διέκοψε κάποια στιγμή τη ροή για μια συνέντευξη με τον Γιούργκεν Κλοπ, αλλά μετά την επιστροφή στο στούντιο οι θόρυβοι άρχισαν ξανά.

Ο παρουσιαστής Gary Lineker δεν ταράχτηκε και εστίασε στην αστεία πλευρά της υπόθεσης, λέγοντας: «Θα σταματούσες να κάνεις αυτούς τους θορύβους, Danny», σκηνοθετώντας το αστείο του στον ειδικό Danny Murphy.

Λίγες στιγμές μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ο Lineker έγραψε στο Twitter για να επιβεβαιώσει ότι τελικά είχε ανακαλύψει από πού προερχόταν ο θόρυβος.

«Λοιπόν, βρήκαμε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο κολλημένο στο πίσω μέρος του συνεργείου» έγραψε ο Lineker, αναρτώντας μια φωτογραφία κινητού τηλεφώνου. «Έτσι όπως εξελίχθηκε το σαμποτάζ, ήταν πολύ διασκεδαστικό» είπε, παρά την ομολογουμένως μεγάλη αμηχανία που προκάλεσε το σαμποτάζ.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je

— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023