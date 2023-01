Βίντεο που σοκάρει κάνει το γύρο του διαδικτύου από την μοιραία πτήση του αεροπλάνου της Yeti Airlines στην Ποχάρα του Νεπάλ που συνετρίβη παρασύροντας στο θάνατο 68 επιβαίνοντες.

Το βίντεο έχει καταγραφεί μέσα στο αεροπλάνο από έναν επιβάτη λίγο πριν την πτώση με τις εικόνες να συγκλονίζουν.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο NDTV της Ινδίας στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε Ινδοί επιβάτες, όλοι τους από το Ghazipur. Ένας από αυτούς, ο Sonu Jaiswal, φαίνεται ότι έκανε ένα Facebook Live λίγο πριν από τη συντριβή της πτήσης. Είναι μεταξύ των νεκρών. Το ίδιο βίντεο βρίσκεται στον λογαριασμό του στο Facebook, ο οποίος ωστόσο δεν δεν έχει επαληθευτεί.

Ο Abhishek Pratap Shah, πρώην βουλευτής του Νεπάλ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κογκρέσου του Νεπάλ, δήλωσε στο NDTV ότι έλαβε το βίντεο από έναν φίλο του και εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που που εντοπίστηκε στα συντρίμμια.

«Το έστειλε ένας φίλους μου, ο οποίος το έλαβε από έναν αστυνομικό. Πρόκειται για ένα πραγματικό αρχείο. Είναι το σημερινό βίντεο καθώς η πτήση ήταν έτοιμη να προσγειωθεί», δήλωσε ο κ. Shah στο NDTV σε αποκλειστική συνέντευξη.

Νωρίτερα ένα άλλο βίντεο με τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία συντριβή του αεροσκάφους στο Νεπάλ είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Την μοιραία πτήση φαίνεται να την έχει απαθανατίσει κάτοικος της περιοχής.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023