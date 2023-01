Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Οτόγκα, στην πολιτεία Αλαμπάμα των ΗΠΑ, καθώς καταιγίδα σφυροκοπεί τον αμερικανικό Νότο, αναφέρει αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε σπίτια κι’ άφησε χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτροδότηση σε τρεις πολιτείες (Τζόρτζια, Μισισιπής, Αλαμπάμα), κατά το ρεπορτάζ, ενώ εκδόθηκαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για ανεμοστρόβιλους.

Drone video I shot of tornado damage on Lightwood Rd near Deatsville. ⁦ @wsfa12weather ⁩ ⁦ @JoshWeather ⁩ ⁦ @spann ⁩ #tornado #alabama #severeweather pic.twitter.com/TDuAPawpQN

Μερικές από τις χειρότερες ζημιές εξαιτίας αυτού που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιέγραψε ως «μεγάλο και εξαιρετικά επικίνδυνο ανεμοστρόβιλο» σημειώθηκαν στην ιστορική πόλη Σέλμα της Αλαμπάμα και τις γύρω περιοχές, όπου καταστράφηκαν σπίτια (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από Mickey Welsh/USA Today Network/via Reuters) και ξεριζώθηκαν δέντρα.

Ο πρώην πολιτειακός γερουσιαστής Χανκ Σάντερς είπε ότι «έβρεχε από τη στέγη» στην κουζίνα του αφού η καταιγίδα κατέστρεψε το σπίτι του.

Here’s a choppy last look from the live traffic cam in Greensboro, #Alabama moments ago during the #TornadoWarning before the camera went down. 👀 #alwx @NWSBirmingham pic.twitter.com/UCNKsEAG0I

«Ολα συνέβησαν μέσα σε 5 δευτερόλεπτα» δήλωσε άλλος κάτοικος της περιοχής που κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού του για να γλιτώσει.

Video & some images of major damage in Selma, #Alabama. Hoping for the best of those in the path of this horrific tornado. #ALwx #severewx @NWSBirmingham

These are from Facebook. Credits will be given below. pic.twitter.com/OrgbiabLDW

