Οι αναφορές του πρίγκιπα Χάρι πως σκότωσε 25 μαχητές των Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στο Αφγανιστάν δεν πέρασαν καθόλου απαρατήρητες και η απάντηση ήρθε άμεσα από την ηγεσία των Ταλιμπάν, μέσω ανάρτησης στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Anas Ηaqqani, έγραψε στην επίμαχη ανάρτηση πως οι άνθρωποι τους οποίους σκότωσε ο πρίγκιπας Χάρι δεν ήταν απλά πιόνια σκακιού, αλλά οικογενειάρχες που περίμεναν να τελειώσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η ανάρτηση:

«κ. Χάρι, αυτοί οι άνθρωποι που σκότωσες δεν είναι απλά πιόνια σκακιού, αλλά ήταν άνθρωποι και είχαν οικογένειες που περίμεναν να γυρίσουν πίσω από τον πόλεμο», ανέφερε σε πρώτη φάση προσθέτοντας: «Μεταξύ των ανθρώπων που δολοφόνησαν Αφγανούς, λίγοι είναι αυτοί που έχουν παραδεχθεί τα εγκλήματα πολέμου τους», αφήοντας έτσι εμφανείς αιχμές για τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι.

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023