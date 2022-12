Λεοπάρδαλη επιτέθηκε σε ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε Πανεπιστημιούπολη στο κρατίδιο Άσαμ στην Ινδία, προκαλώντας πανικό. Η Πανεπιστημιούπολη του Ινστιτούτου Ερευνών για το Τροπικό Δάσος βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τζοράτ.

Την είδηση μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Times of India, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την πολιτειακή αστυνομία της χώρας.

Ο σκύλος και το γεράκι που έκλεψαν την παράσταση σε στρατιωτική άσκηση

«Η λεοπάρδαλη δάγκωσε αρκετούς και χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Είναι πλέον εκτός κινδύνου. Όμως όλο και περισσότεροι τραυματίες εισάγονται στο νοσοκομείο Jorhat Medical College Hospital», τόνισε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου του κρατιδίου Άσαμ.

