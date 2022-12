Η πρώτη ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι ως παγκόσμιος πρωταθλητής -«CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!» (Παγκόσμιοι Πρωταθλητές)- στο Instagram έχει γίνει η δημοσίευση με τα περισσότερα likes για έναν αθλητή, ξεπερνώντας τη δημοσίευση του Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου ο ίδιος και ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής παίζουν σκάκι, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ESPN.

Ο Μέσι στη συνέχεια έκανε και νέα ανάρτηση, όπου είναι μέσα στο αεροπλάνο της επιστροφής από τη Ντόχα στο Μπουένος Άιρες, κρατώντας το παγκόσμιο τρόπαιο στα χέρια του.

Για την ιστορία, η φωτογραφία «έσπασε» τα κοντέρ πολύ άμεσα, καθώς μόλις την πρώτη ώρα είχε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια likes!

Lionel Messi’s World Cup winning Instagram post has reached over 43,000,000 likes & counting.

This means it is now officially the most liked social media post in history for a sportsman. pic.twitter.com/43HXdqGGo8

— EuroFoot (@eurofootcom) December 19, 2022