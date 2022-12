Η Κέιτ Γουίνσλετ μίλησε για το body shaming που δέχθηκε, από μέσα ενημέρωσης και κοινό, μετά τον «Τιτανικό».

Η ηθοποιός είπε στο podcast «Happy Sad Confused», με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την ταινία, ότι «προφανώς, ήμουν πολύ χοντρή. Δεν είναι απαίσιο; Γιατί ήταν τόσο κακοί μαζί μου; Ήταν τόσο κακοί, και δεν ήμουν καν χοντρή», θυμούμενη τα σχόλια που είχαν γίνει ότι δεν μπορούσε να χωρέσει στην πόρτα διάσωσης ο Τζακ (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο) και γλίτωσε από τον πνιγμό μόνον η Ρόουζ, η ηρωίδα που ενσάρκωνε η Γουίνσλετ.

Η Κέιτ Γουίνσλετ λέει το δικό της «ευχαριστώ» στις ηθοποιούς που κατήγγειλαν κακοποιητική συμπεριφορά

«Αν μπορούσα να γυρίσω το ρολόι πίσω, θα χρησιμοποιούσα τη φωνή μου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Θα μιλούσα στους δημοσιογράφους, θα απαντούσα: «Μην τολμήσετε να μου ξαναφερθείτε έτσι. Είμαι μια νέα γυναίκα, το σώμα μου αλλάζει, το ανακαλύπτω, είμαι βαθιά ανασφαλής, είμαι τρομοκρατημένη, μην το κάνετε πιο δύσκολο από ό,τι είναι ήδη». Αυτό είναι εκφοβισμός, ξέρετε, και στην πραγματικότητα οριακό κακοποιητικό, θα έλεγα», συμπλήρωσε.

